Orell Fuessli Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Orell Fuessli hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,47 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 4,05 Prozent unter dem Durchschnitt (0,58 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 1,27 Prozent, wobei Orell Fuessli aktuell 4,74 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie lässt sich sagen, dass sich die Stimmung für Orell Fuessli in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Orell Fuessli auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich der Dividende weist Orell Fuessli eine Dividendenrendite von 4,61 Prozent auf, was 1,93 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment, weshalb sie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Orell Fuessli liegt bei 66,67, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55 und weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.