Oregon Pacific Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Gewinn und Umsatz, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und Diskussionen im Netz. In Bezug auf Oregon Pacific hat die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten die übliche Aktivität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Oregon Pacific daher als neutral bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Oregon Pacific derzeit überkauft ist, was als schlechtes Signal eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich jedoch ein Wert, der darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer neutralen Gesamteinstufung für den RSI.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs hat sich der Kurs von Oregon Pacific auf 7,55 USD erhöht, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Distanz zum GD200 beträgt +16,87 Prozent, was ebenfalls als gut eingestuft wird. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt jedoch einen Abstand von +4,43 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Oregon Pacific daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

In Bezug auf Dividenden schüttet Oregon Pacific derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, was zu einer schlechten Einstufung der Dividendenpolitik führt. Die große Differenz von 138,98 Prozentpunkten führt zu dieser negativen Bewertung.

