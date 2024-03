Oregon Pacific Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Oregon Pacific-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet, die ergab, dass der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 6,83 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 7,49 USD, was einem Unterschied von +9,66 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wurde der Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht verliehen. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wurde auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 7,56 USD liegt. Der letzte Schlusskurs lag nur leicht darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führte. Insgesamt erhielt die Aktie von Oregon Pacific somit eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

In der fundamentalen Analyse wurde das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) herangezogen, um die Bewertung der Aktie zu bestimmen. Das KGV von 5,81 liegt insgesamt 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 34,29 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert von 0 für diese Aktie. Daher wurde die Dividendenpolitik von Oregon Pacific von den Analysten neutral bewertet.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Oregon Pacific wurde mit 100 bewertet, was als "Schlecht" eingestuft wurde. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wurde mit 92,86 als Indikator für eine "Schlecht"-Einschätzung bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung für die Aktie von Oregon Pacific.