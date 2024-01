Oregon Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die technische Analyse der Oregon -Or-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 23,93 USD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 21,09 USD liegt, was einem Abstand von -11,87 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 20,56 USD, was einer Differenz von +2,58 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende wird Oregon -Or mit einer Ausschüttung von 5,2 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,65 %) als niedriger bewertet, was einer Differenz von 133,45 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Bewertung der Aktie als "Schlecht" angegeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Oregon -Or spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Oregon -Or-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend ergibt sich für die Oregon -Or-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Dividende, den Anlegerdiskussionen und dem RSI eine Gesamtbewertung als "Neutral".