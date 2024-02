Orea Mining Aktie: Ist das wirklich wahr?

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Orea Mining. Weder eine überwiegend positive noch eine überwiegend negative Tendenz wurde in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Orea Mining daher auf dieser Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Orea Mining derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,03 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,015 CAD liegt, was einer Abweichung von -50 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,01 CAD führt zu einer Abweichung von +50 Prozent, was die Aktie insgesamt als "Neutral" einstuft.

Die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen war überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Orea Mining diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Orea Mining zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50 und führt somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Orea Mining.