Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz / Sturzunfälle reduzieren / Verkaufspersonal besonders gefährdet

Mannheim (ots) -Stürze am Arbeitsplatz sind eine der häufigsten Unfallursachen. Besonders sturzgefährdet ist Verkaufspersonal, gefolgt von Lkw- und Autofahrern. Die meisten Stürze ereignen sich auf ebenen Flächen und Verkehrswegen. Auslöser sind oft herumliegende Gegenstände oder verschüttete Flüssigkeiten. Deshalb plädiert die BGHW in der neuen Ausgabe ihres Mitgliedermagazins "HUNDERT PROZENT" (https://www.bghw.de/e-magazin) für mehr Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz.Ordnung am Arbeitsplatz ist kein Selbstzweck, sondern ein Beitrag zur eigenen Sicherheit: Darüber sind sich die Fachleute im Expertengespräch einig. Und sie erklären auch, wie das im Betrieb umgesetzt werden kann. Dazu gibt es Tipps zum bewussten Ordnunghalten, etwa durch Routinen wie den "fünf Aufräumminuten" am Schichtende.Weitere Themen: Die Stille Stunde im Handel, der sichere Umgang mit Pedelec-Akkus und das Führungsthema "Was tun, wenn Mitarbeitende innerlich kündigen".