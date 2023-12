Orderyoyo AS Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse der Aktie von Orderyoyo A- zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,85 EUR, während der aktuelle Kurs bei 1,02 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +20 Prozent zum GD200 hat, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,05 EUR, was zu einem Abstand von -2,86 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die technische Analyse eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 62, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich für den RSI eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Orderyoyo A- Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Orderyoyo A- ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem wurden in den letzten Tagen positive Themen rund um die Aktie diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf Diskussionen über die Aktie mittel ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Orderyoyo A-.