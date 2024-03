Orderyoyo AS Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für den RSI25, der die Entwicklung über 25 Tage betrachtet, liegt der Wert bei 67,46, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der Orderyoyo A--RSI weist hingegen einen Wert von 100 auf, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Orderyoyo A- bei 0,96 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,898 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,46 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 1,02 EUR liegt und somit einen Abstand von -11,96 Prozent aufweist. Auch hier wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Orderyoyo A- war in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Orderyoyo A- in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen war weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment und dem Buzz in den sozialen Medien.