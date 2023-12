Orderyoyo AS Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkauft bedeutet, dass der Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen könnte, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Orderyoyo A- heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 51,52 Punkten und zeigt somit an, dass Orderyoyo A- weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 7-Tage-RSI erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich zum RSI7. Auch hier ist Orderyoyo A- auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 50,34), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Orderyoyo A- eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Orderyoyo A- daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lässt sich über einen längeren Zeitraum beobachten, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Orderyoyo A- in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +21,26 Prozent aufweist. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,48 Prozent), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.