Orderly Network erhält strategische Investition von Laser Digital

Nassau, Bahamas (ots/PRNewswire) -Laser Digital, ein Unternehmen von Nomura, unterstützt den Aufbau einer dezentralen Finanzinfrastruktur (DeFi), die von NEAR und WOO Network ins Leben gerufen wurdeOrderly Network, eine genehmigungslose, dezentralisierte Trading-Infrastruktur, die auf der NEAR-Blockchain aufbaut, hat die Mittelbeschaffung von Laser Digital, eine Krypto-Tochtergesellschaft der globalen Finanzdienstleistungsgruppe Nomura, abgeschlossen.Diese neue Finanzierung erfolgt nur wenige Monate nach Bekanntgabe einer separaten Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar, die von einer Gruppe von Risikokapital-Schwergewichten angeführt wurde, darunter Pantera Capital, Dragonfly Capital und Sequoia China.„Laser Digital Ventures investiert in die innovativsten Unternehmen im Ökosystem der digitalen Assets. Orderly ist eine unserer ersten Investitionen, da dieses Unternehmen Zugang zu einer hohen Liquidität hat und über eine Engine für Auftragsbuch-Matching verfügt, die einen hohen Durchsatz und Preisobergrenzen handhaben kann", sagte Olivier Dang, Head of Ventures bei Laser Digital.„Wir sind begeistert, eine angesehene Finanzdienstleistungsgruppe mit der Expertise von Laser Digital als Investor für Orderly zu haben. Dezentralisierte Finanzierung (DeFi) entwickelt sich schnell weiter, und Orderly ist bestrebt, die Bedürfnisse von institutionellen Kunden zu erfüllen, indem es einen zuverlässigen Zugang zu digitalen Assets bietet. Die Seed-Finanzierung ist ein Vertrauensbeweis dafür, dass wir die Anforderungen erfüllen können", sagte Ran Yi, Mitbegründer von Orderly Network.Orderly Network startete sein Mainnet am 11. Oktober auf der NEAR-Blockchain. Der geplante Start hat die dezentrale Börse WOOFi DEX mit der Auftragsbuch-Infrastruktur von Orderly ausgerüstet und professionellen Händlern Zugang zu hoher Liquidität ermöglicht. Dies ermöglicht es Tradern, Aufträge unter Verwendung von Smart Contracts direkt auszuführen, während sie gleichzeitig die gewünschte Flexibilität für Auftragsgrößen und -preise erhalten.„Unser Ziel ist es, die robusteste Infrastruktur für die Liquiditätsebene bereitzustellen, die jede dApp nutzen und auf der jede App aufbauen kann. Mit Hilfe unserer Inkubatoren WOO Network und NEAR können wir das Wissen und die Erfahrung beider Teams nutzen, um diese Vision umzusetzen", merkte Yi an.Es treten immer mehr professionelle Trader und Marktmacher in den DeFi-Bereich ein. Automatisierte Marktmacher (AMMs) sind für Retail-Trader entwickelt und lassen oft keine ausgefeiltere Trading-Strategie zu. Dezentrale Börsen im Auftragsbuch-Stil werden stark nachgefragt, allerdings sind nur wenige von ihnen derzeit in der Lage, das gewünschte Trading-Erlebnis zu bieten.Orderly Network wurde im Oktober letzten Jahres durch eine gemeinsame Partnerschaft zwischen der Top-10-Kryptobörse WOO Network und NEAR, einer öffentlichen Layer-1-Blockchain für ein weites Feld von dezentralisierten Anwendungen (dApps), gegründet. Orderly Network wird eine Trading-Infrastruktur auf dem Niveau des zentralisierten Finanzwesens anbieten, indem es die Erfahrungen von WOO Network im Aufbau von Trading-Plattformen und dezentralisierten Börsen nutzt.Informationen zu Laser Digital Laser Digital ist ein Krypto-Unternehmen, das die Grenzen der digitalen Finanzierung neu definiert. Unterstützt von Nomura bietet Laser Digital skalierbare, robuste Möglichkeiten in den Bereichen Trading, Asset-Management und Ventures. Das Team arbeitet nach höheren Standards für Risikomanagement, Compliance und Marktfähigkeit und wird vom Glauben an eine verantwortungsbewusstere Krypto-Innovation angetrieben. Mit einer offenen und dynamischen Kultur hat Laser Digital die Freiheit, sich an die Marktbedürfnisse anzupassen, Kapitalisierung schnell auf den Weg zu bringen und Lernerfahrungen mit Kunden und Partnern zu teilen. Das Unternehmen bringt damit mehr Vertrauen zum institutionellen Markt zum Vorteil aller Beteiligten.Informationen zu Orderly NetworkOrderly Network ist ein genehmigungsloses, dezentrales Börsenprotokoll, das auf NEAR aufbaut. Es wurde im April 2022 mit dem Ziel gegründet, eine äußerst robuste Liquiditätsschicht-Infrastruktur für dApps zu schaffen, die diese nutzen und auf der sie aufbauen können. Orderly Network bietet eine marktführende Ausführung mit geringen Latenzzeiten, minimalen Gebühren und Zugang zu umfangreichen Liquiditätsoptionen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website (https://orderly.network/).Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1934932/image_5025061_35773299.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/orderly-network-erhalt-strategische-investition-von-laser-digital-301666275.htmlPressekontakt:Kerri Xiao,+886-0958-636955,kerri@orderly.networkOriginal-Content von: Orderly Network, übermittelt durch news aktuell