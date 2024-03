Orcoda Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) der Orcoda-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 75 erreicht, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 50, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating für Orcoda basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und kaum Änderungen in der Stimmung. Daher wird Orcoda in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Orcoda-Aktie um 14,29 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt und um 7,69 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Daher erhält Orcoda für die Anlegerstimmung insgesamt ein "Gut"-Rating.