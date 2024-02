Orchard Funding tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein RSI-Wert von über 70 deutet auf eine Überkauftheit hin, während ein Wert von unter 30 auf eine Überverkauftheit hindeutet. Für die Orchard Funding-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 91, was auf eine Überkauftheit hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 83,33 über dem kritischen Wert von 70, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hinweist. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund der Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Orchard Funding-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,99 liegt der Abstand gegenüber dem Branchen-KGV von 20,8 bei 86 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Orchard Funding-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 38,86 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 23 GBP liegt deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Performance hin, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik führt.

Die Anleger-Stimmung bei Orchard Funding zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt als neutral. In den vergangenen Tagen überwogen jedoch positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine differenzierte Bewertung der Orchard Funding-Aktie auf der Grundlage von RSI, fundamentaler Analyse, technischer Analyse und Anleger-Stimmung.