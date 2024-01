Orcadian Energy Aktie: Endlich geschafft?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Orcadian Energy als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Orcadian Energy-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,72, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 86,3, was eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum nach sich zieht. Insgesamt resultiert daraus das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten Wochen konnte bei Orcadian Energy keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Orcadian Energy in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Orcadian Energy auf dieser Ebene daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Orcadian Energy wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Orcadian Energy auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die Orcadian Energy derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,79 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (12,25 GBP) um +25,13 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 17,15 GBP, was einer Abweichung von -28,57 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert einzustufen. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".