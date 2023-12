OrbsatCommon Stock Aktie: In Lauerstellung

Die technische Analyse der Nextplat-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,78 USD lag, was einem Unterschied von -17,21 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 2,15 USD entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs von 1,68 USD über dem 50-Tages-Durchschnitt von 1,59 USD, was einem positiven Unterschied von +5,95 Prozent entspricht. Hierdurch wird die Nextplat-Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Nextplat ist überwiegend positiv, wie aus den Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden vor allem positive Themen über das Unternehmen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Bei der Auswertung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Nextplat-Aktie in den letzten 7 Tagen als überverkauft bewertet wird, mit einem RSI-Wert von 26. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 43,71, was bedeutet, dass die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nextplat.

In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität gibt es keine bedeutende Tendenz oder Veränderung. Die Anleger haben in den letzten Monaten ähnlich häufig über das Unternehmen diskutiert wie zuvor, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine insgesamt "Neutral"-Bewertung für die Nextplat-Aktie.