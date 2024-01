OrbsatCommon Stock Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse der Nextplat-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,15 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,61 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -25,12 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,67 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -3,59 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 68,75 Punkten, was bedeutet, dass die Nextplat-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 56,25, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nextplat daher auch für diesen Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und der Buzz um die Nextplat-Aktie in den sozialen Medien zeigen, dass die Kommentare überwiegend negativ sind und in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung um Nextplat in den letzten Wochen kaum verändert hat. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.