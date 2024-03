OrbsatCommon Stock Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Instrument zur Bewertung überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Für die Nextplat-Aktie liegt der RSI-Wert der letzten 7 Tage bei 44, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 56,2 keine Anzeichen von Über- oder Unterkauf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nextplat.

Die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung werden ebenfalls zur Bewertung herangezogen. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Neutral-Wertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Nextplat in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Nextplat-Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (-30,15 Prozent Abweichung) als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-10,9 Prozent Abweichung) ab. Somit erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion wurde von positiven Themen dominiert und führte zu einer positiven Bewertung der Aktie. Zusammengefasst ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für Nextplat.