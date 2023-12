OrbsatCommon Stock Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Nextplat-Aktie zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 2,15 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,71 USD, was einem Unterschied von -20,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Rahmen der Charttechnik wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der bei 1,68 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,79 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Nextplat insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Nextplat beträgt 47,22 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 44,44 im neutralen Bereich. Somit wird Nextplat auch für den RSI25 mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Nextplat zeigt eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Nextplat bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Nextplat eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen in der Diskussion, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Nextplat eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt kann Nextplat von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung für die technische Analyse und eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.