Orbitalration, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Orbital auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 40 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Orbital derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Orbital weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 31,65, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende kann festgestellt werden, dass Investoren, die derzeit in die Aktie von Orbital investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung einen geringeren Ertrag von 4,35 Prozentpunkten erzielen können. Dies weist darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns als "Schlecht" führt.

Der Sentiment- und Buzz-Aspekt von Orbital lässt sich über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Diese Analyse ergibt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Orbital in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Orbital in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".