Orbitalration Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der Aktienkurs von Orbital liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Industriesektor bei einer Rendite von -3,13 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 28,77 Prozent, während Orbital lediglich 31,89 Prozent erreichte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass Orbital aktuell mit einem Wert von 40 als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daraus ergibt sich insgesamt eine Einstufung des RSI als "Gut".

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Orbital-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,13 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,145 AUD liegt, was einem Unterschied von +11,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,11 AUD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+31,82 Prozent), wodurch die Orbital-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf Dividenden kann bei einer Investition in die Aktie von Orbital eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was 4,22 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".