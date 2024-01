Orbitalration Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Weitere Suchergebnisse zu "Orbital":

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Orbital wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Orbital weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Orbital bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Orbital-RSI liegt bei 80, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 66,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt Orbital mit einer Rendite von 0 Prozent 4,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Orbital in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,24 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche sind im Durchschnitt um 15,96 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -33,2 Prozent im Branchenvergleich für Orbital führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,01 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Orbital 26,25 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.