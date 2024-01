Orbitalration Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Orbital":

Die Aktie von Orbital wird derzeit von fundamentalen, sentimentalen und technischen Analysestandpunkten betrachtet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 93,03 einen deutlichen Unterschied zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" auf, die ein KGV von 25,9 aufweisen. Dies signalisiert eine Unterbewertung der Aktie und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Hinblick auf die sentimentale und buzz-Analyse gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Orbital in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Orbital derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,14 AUD, während der Kurs der Aktie (0,091 AUD) um -35 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Ebenso ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,12 AUD, was einer Abweichung von -24,17 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance der Orbital mit einer Rendite von -17,24 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Industrie"-Sektoraktien um mehr als 25 Prozent darunter liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche bei 14,99 Prozent, während Orbital mit 32,23 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem Rating als "Schlecht" in dieser Kategorie.