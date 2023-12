Orbitalration Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Orbital":

Die Dividendenrendite für Orbital beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderungsrate und Diskussionsintensität, dass es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Die Diskussionen über das Unternehmen haben sich ebenfalls nicht wesentlich geändert. Daher erhält Orbital in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Orbital-Aktie bei 0,14 AUD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,093 AUD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Wert von 0,12 AUD eine Abweichung von -22,5 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Orbital daher in Bezug auf trendfolgende Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Orbital-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis bei Werten, die weder überkauft noch -verkauft sind. Daher erhält das Unternehmen auch in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Orbital auf Basis der Dividendenrendite, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse und des Relative Strength Index.