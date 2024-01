Orbit Garant Drilling Aktie: DAS heißt noch nichts

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orbit Garant Drilling bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,67 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 98 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", der momentan bei 322 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zahlt Orbit Garant Drilling im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,66 %) keine Dividende aus, was zu einer niedrigeren Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Orbit Garant Drilling-Aktie bei 0,69 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,55 CAD liegt, was einer Abweichung von -20,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,54 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Orbit Garant Drilling daher ein "Neutral"-Rating auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes oder der Diskussionen über Orbit Garant Drilling, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz führt.

Zusammenfassend wird Orbit Garant Drilling aufgrund des KGV als "Gut" eingestuft, während die Dividende als "Schlecht" bewertet wird. Die technische Analyse führt zu einem "Neutral"-Rating, und auch das Sentiment und der Buzz werden als "Neutral" bewertet.