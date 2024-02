Orbit Garant Drilling Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Aktie von Orbit Garant Drilling wurde einer umfassenden Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,64 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,5 CAD liegt, was einer Abweichung von -21,88 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,54 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -7,41 Prozent. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Orbit Garant Drilling liegt bei 42,86, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird die Orbit Garant Drilling als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,67 liegt, während das Branchen-KGV bei 334,98 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion werden als neutral bewertet. Zusammengefasst wird die Orbit Garant Drilling daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.