Orbit Garant Drilling Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Orbit Garant Drilling wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 58,33 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 52,94 Punkten. Insgesamt erhält Orbit Garant Drilling für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. Bei Orbit Garant Drilling wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, und daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Orbit Garant Drilling derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,57 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Orbit Garant Drilling-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,69 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,53 CAD weicht somit um -23,19 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Orbit Garant Drilling-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.