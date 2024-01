Orbit Garant Drilling Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für den kanadischen Bohrspezialisten Orbit Garant Drilling wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich mit dem RSI25, der bei 54,35 liegt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz, also der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls nahezu unverändert. Insgesamt wird daher auch hier eine "Neutral"-Einschätzung für Orbit Garant Drilling abgegeben.

Auch die Anleger-Stimmung bei Orbit Garant Drilling in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6,67 Euro. Dies bedeutet, dass die Börse 6,67 Euro für jeden Euro Gewinn von Orbit Garant Drilling zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies 98 Prozent weniger. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Orbit Garant Drilling damit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI, das Sentiment und Buzz sowie die Anleger-Stimmung, während es aufgrund des KGV als unterbewertet und daher "Gut" eingestuft wird.