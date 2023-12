Orbit Garant Drilling Aktie: Bitte unbedingt beachten

In den letzten Wochen gab es bei Orbit Garant Drilling keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder im Buzz auf den sozialen Medien. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso gibt es keine wesentlichen Unterschiede in der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für die Aktie hindeutet. Der etwas längere RSI25 zeigt mit einem Wert von 46,27 ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Orbit Garant Drilling.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Hierbei zeigt sich, dass die Aktie im Vergleich zum GD200 in Höhe von 0,7 CAD um -22,86 Prozent über dem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,54 CAD, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Fundamental betrachtet wird Orbit Garant Drilling im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,67, was einem Abstand von 98 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 321,63 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.