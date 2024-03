Orbit Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Aktie von Orbit wird derzeit als "Neutral" eingestuft, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Aktie mit 4,64 USD angegeben, während der tatsächliche Kurs bei 4,61 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -0,65 Prozent liegt. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 4,6 USD liegt und somit zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist die Aktie von Orbit ein vergleichsweise hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 69,5 auf, was 73 Prozent über dem Durchschnitt der Branche liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "teuer" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 0 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Ähnlich verhält es sich mit dem RSI25, der ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Orbit in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.