Orbit Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Für die Orbit-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 0, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 0, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Faktoren weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orbit einen Wert von 66 auf. Das bedeutet, dass die Börse 66,47 Euro für jeden Euro Gewinn von Orbit zahlt, was 113 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich bei Orbit eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmungsbild führt.

Abschließend betrachtet weist Orbit eine Dividendenrendite von 0,92 Prozent auf, was 16,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser unrentablen Rendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.