Orbit Aktie: Jetzt wird es spannend!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orbit mit 69 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 69,5 Euro für jeden Euro Gewinn von Orbit zahlt. Im Vergleich zur Branche liegt das KGV von Orbit um 46 Prozent höher, weshalb der Titel als überbewertet eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Orbit besonders positiv gesprochen, was sich an fünf Tagen in positiver Stimmung zeigte. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im letzten Monat weder besonders hoch noch niedrig, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Orbit-Aktie führt.

Wer derzeit in die Aktie von Orbit investiert, kann mit einer Dividendenrendite von 0,84 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 16,71 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.