Orbis Aktie: Füße still halten!

Die technische Analyse der Orbis-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 6,34 EUR, was 8,52 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 5,8 EUR liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der Wert bei 5,68 EUR, was 2,11 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Orbis-Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,45 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 46,88 Punkten, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich kaum Veränderung in der Internet-Kommunikation der Orbis-Aktie, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Orbis-Aktie mit einer Rendite von -15,57 Prozent mehr als 24 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 28,01 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Orbis-Aktie aufgrund der gemischten Signale und der vergleichsweise schlechten Performance eine neutrale Bewertung.