Orbbec stellt auf der CES 2023 zwei neue 3D-Kameras vor, die die Bewegungs- und Positionserfassung in 3D auf ein neues Niveau heben

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Die kompakte Gemini 2, ideal für die Produktentwicklung, und die neue Strukturlichtkamera Astra 2 kombinieren den neuesten ASIC-Prozessor mit einer Trägheitsmesseinheit mit sechs Freiheitsgraden (6 DoF)Orbbec, ein weltweit führender Anbieter von 3D-Kameras, hat heute angekündigt, dass es auf der CES 2023 zwei seiner fortschrittlichsten 3D-Sensorkameras vorstellen wird: die Gemini 2, mit dem größten Sichtfeld der Orbbec-Produktlinien und einem außergewöhnlichen Erfassungsbereich, sowie die zweite Generation der Strukturlichtkamera, die Astra 2. Beide Kameras sind mit dem ASIC-Chip MX6600 der neuen Generation von Orbbec ausgestattet, der eine hochwertige Tiefenverarbeitung ermöglicht und eine Registrierung von Tiefen- und Farbbildern in verschiedenen Auflösungen unterstützt. Mit einem einfach zu bedienenden Software-Entwicklungskit, einer integrierten IMU und der Unterstützung von Multi-Kamera-Synchronisation eröffnen die beiden Kameras aufregende neue Möglichkeiten in 3D für eine Vielzahl von Branchen.„Orbbec steht seit langem an der Spitze der 3D-Sensortechnologie – und die Astra 2 und Gemini 2 erweitern die Anwendungsmöglichkeiten von 3D in nahezu jeder Hinsicht", sagte David Chen, Mitbegründer und CEO von Orbbec. „Egal, ob es sich um Entfernung, Umgebungslicht, Identifizierung, Objektgeschwindigkeit, Bewegung, Navigation, Kameragröße oder Verarbeitungsleistung handelt, diese beiden Kameras sind auf dem heutigen Markt unübertroffen."Gemini 2Die integrationsbereite Gemini 2 von Orbbec basiert auf einer aktiven Stereo-IR-Technologie und verfügt über einen beeindruckenden Erfassungsbereich von 0,12 bis 10 Metern sowie ein Sichtfeld von bis zu 100 Grad in der Diagonale (89°H x 65°V, ±3°). Gemini 2 kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden und bietet dem Benutzer mehr Möglichkeiten als andere Kameras.Die IMU im Gemini 2 ermöglicht eine Bewegungs-, Positions- und Navigationserfassung über sechs „Freiheitsgrade". Dank dieser Fähigkeit und ihrer geringen Größe (90 x 25 x 30 mm) eignet sich die Gemini 2 perfekt für Entwickler, die eine 3D-Kameralösung für Robotik, Logistik, Sicherheitsüberwachung und andere Anwendungen suchen.Astra 2Die Astra 2 von Orbbec, die nächste Generation der weithin beliebten Astra-Serie, bringt Verbesserungen in fast allen Bereichen. Die Astra-Serie nutzt strukturiertes Licht und Bildverarbeitung, um ein 3D-Bild der beobachteten Umgebung in Echtzeit zu berechnen.Mit der neuesten ASIC-Generation unterstützt die Astra 2 eine höhere Auflösung (bis zu 2MP) für die Ausgabe von Tiefen- und Farbbildern in Echtzeit. Im Vergleich zur ursprünglichen Astra-Serie ist die Astra 2 stabiler bei der Ausgabe von Tiefendaten und weist eine geringere Bewegungsunschärfe auf. Die Kamera eignet sich unter anderem ideal für die Sicherheitsüberwachung sowie die Verhaltensanalyse, das Scannen von Körpern, Objekten oder Räumen und interaktive Spiele.Demos bei der CESZusätzlich zu den Vorführungen der Gemini 2 und Astra 2 wird Orbbec an seinem CES-Stand eine Reihe weiterer Anwendungsfälle für 3D-Kameras demonstrieren. Eine weitere aufregende Attraktion ist das 3D-Fitness-Erlebnis, bei dem die Gäste „In-Home-Training", professionelles Fitnesstraining und Körperformmanagement genießen können, die allesamt durch 3D-Technologie optimiert werden.Auf der CES wird Orbbec eine ganze Reihe von 3D-Anwendungen vorstellen, darunter einen autonomen Serviceroboter, biometrische Identifizierung und eine Objektdimensionierung für Logistik- und Lageranwendungen. Um Orbbecs Welt der 3D-Technologie zu erleben, besuchen Sie die Ausstellung in der North Hall, Stand 10838 im Las Vegas Convention Center oder unter www.Orbbec3D.com.Informationen zu OrbbecOrbbec hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 3D-Vision-Technologie für die 3D-Welt zu popularisieren, eine umfassende Plattform für Entwickler von Industrielösungen zu schaffen und intelligente Produkte mit branchenführender Leistung und Preisgestaltung zu entwickeln.www.Orbbec3D.comclang@nextpr.comMedienkontakt:Carly LangNext PR630 363 1509clang@nextpr.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/orbbec-stellt-auf-der-ces-2023-zwei-neue-3d-kameras-vor-die-die-bewegungs--und-positionserfassung-in-3d-auf-ein-neues-niveau-heben-301710247.htmlOriginal-Content von: Orbbec, übermittelt durch news aktuell