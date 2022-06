Orascom Development Holding AG-Aktie: Akzeptierung der Petition von Makadi Heights!

Am 26. Januar 2022 gab die Orascom Development Holding (ODH) bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Makadi Heights for Tourism Development Company (Makadi Heights) von der ägyptischen Tourismusentwicklungsbehörde (TDA) über eine Entscheidung informiert wurde, das zuvor Makadi Heights zugewiesene Grundstück um 1,75 Millionen Quadratmeter zu reduzieren. ODH kündigte außerdem an, dass sie eine formelle Petition gegen die Entscheidung der TDA einreichen werde.… Hier weiterlesen