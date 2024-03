Orascom Development-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die Orascom Development AG-Aktie hat in letzter Zeit eine gemischte Bewertung durchlaufen, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 4,58 CHF einen Abstand von -11,75 Prozent zum GD200 (5,19 CHF), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 4,46 CHF und signalisiert damit Neutralität, da der Abstand +2,69 Prozent beträgt. Somit wird zusammenfassend der Kurs der Orascom Development-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden besonders positive Diskussionen über Orascom Development geführt, was zu einem "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), ergibt bei der Orascom Development einen RSI von 6,82, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 44,98 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Orascom Development AG in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -35,85 Prozent erzielt, was als deutlich unterdurchschnittlich bewertet wird. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.