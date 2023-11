Orascom Development Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "DMG Mori":

Die Aktie von Orascom Development wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 10,78 insgesamt 76 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 45,21 im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Orascom Development eher neutral diskutiert, mit einem Tag, an dem das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann man auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgreifen. Der RSI für Orascom Development liegt bei 61,54, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,92, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Die Dividendenrendite für Orascom Development beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0,02 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 0,02 für diese Aktie. Daher erhält Orascom Development eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.