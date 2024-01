Orascom Development Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Orascom Development liegt derzeit bei 10,24, was 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Orascom Development bei 4,8 CHF liegt, was 18,92 Prozent unter dem GD200 (5,92 CHF) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 4,91 CHF, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Orascom Development als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Orascom Development als "Neutral" eingestuft, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie eine Rendite von -37,5 Prozent erzielt, was 38,02 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 0,48 Prozent, was bedeutet, dass Orascom Development aktuell 37,98 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.