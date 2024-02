Orascom Development Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Orascom Development: Aktienanalyse und Bewertung

Orascom Development hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels, Restaurants und Freizeit eine niedrigere Bewertung, da die Dividende bei 0 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 2,66 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in Bezug auf Orascom Development. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen liegt im normalen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Hotels, Restaurants und Freizeit" hat die Aktie von Orascom Development im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,02 % erzielt, was 35,65 % unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -1,38 %, und Orascom Development liegt aktuell 37,64 % darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Orascom Development auf 7-Tage-Basis bei 78,26 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Orascom Development eine eher negative Bewertung aufgrund der niedrigen Dividende, der unterdurchschnittlichen Rendite im Vergleich zur Branche und der überkauften RSI-Werte. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.