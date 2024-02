Orascom Development Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Orascom Development-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 93 aufweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 52,49, was bedeutet, dass das Unternehmen hier weder überkauft noch -verkauft ist. Daraus resultiert eine "Neutral"-Einstufung nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Orascom Development derzeit einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,69%, mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Orascom Development-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung und die Kommunikation im Internet.