Orascom Development Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bezüglich Orascom Development können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Analyse ergibt eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmungsänderung. Insgesamt wird Orascom Development daher als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 10,24 Euro, was 73 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37 Euro. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält die Bewertung "Gut" auf Grundlage des KGV.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Orascom Development-Aktie einen Wert von 54,17 für RSI7 und 54,14 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Orascom Development bei 4,68 CHF liegt und damit -19,86 Prozent vom GD200 (5,84 CHF) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 4,9 CHF, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Orascom Development-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

