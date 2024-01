Orange Tour Cultural Holding Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung bezüglich einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Orange Tour Cultural diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Orange Tour Cultural, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch über einen längeren Zeitraum lässt sich die Stimmung rund um Orange Tour Cultural anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Orange Tour Cultural liegt bei 56,52, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält.

Aus den technischen Analysen der Orange Tour Cultural-Aktie ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,11 HKD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag hingegen bei 0,093 HKD, was einem Unterschied von -15,45 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,1 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt (-7 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält Orange Tour Cultural somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.