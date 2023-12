Orange Tour Cultural Holding Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Orange Tour Cultural-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 0,12 HKD gehandelt. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,104 HKD verzeichnet, was einem Unterschied von -13,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt spielt eine Rolle und liegt bei 0,1 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,104 HKD (+4 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Orange Tour Cultural-Aktie.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 20, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird daher für die RSI ein "Gut" vergeben.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Orange Tour Cultural in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über die Orange Tour Cultural diskutiert wurde. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Insgesamt ergibt sich für die Orange Tour Cultural-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf verschiedenen technischen Analysen und dem Anleger-Sentiment.