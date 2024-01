Orange Tour Cultural Holding Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben Orange Tour Cultural auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den Diskussionen der Nutzer in den sozialen Medien wurden hauptsächlich neutrale Themen behandelt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) als Mittel der technischen Analyse herangezogen. Der 7-Tage-RSI für Orange Tour Cultural beträgt derzeit 36,36 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 59,52 Punkten im neutralen Bereich. Insgesamt wird Orange Tour Cultural daher für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für Auf- oder Abwärtstrends betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,11 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,093 HKD liegt, was einer Abweichung von -15,45 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,1 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von -7 Prozent entspricht. Somit erhält Orange Tour Cultural in Bezug auf trendfolgende Indikatoren insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien ergab, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz zu Orange Tour Cultural gab. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt sich also für Orange Tour Cultural eine neutrale bis negative Bewertung auf Basis der verschiedenen Analysemethoden.