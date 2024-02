Orange Sky Golden Harvest Entertainment Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Orange Sky Golden Harvest Entertainment bleibt neutral, basierend auf den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar beeinflussen. Bei Orange Sky Golden Harvest Entertainment wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Orange Sky Golden Harvest Entertainment derzeit +5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Einstufung jedoch bei "Schlecht", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -16 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Orange Sky Golden Harvest Entertainment zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Insgesamt erhält das Orange Sky Golden Harvest Entertainment-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating auf Basis der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des RSI.