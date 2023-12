Orange MineralsL Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Anleger: Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung über den gesamten analysierten Zeitraum. In den letzten Tagen hatten die Anleger auch vermehrt positive Gespräche über Orange Minerals Nl. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Relative Stärke Index: Der Relative Strength-Index besagt, dass die Orange Minerals Nl-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der Index misst Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Orange Minerals Nl-Aktie beträgt 57,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 62,07 ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Das Gesamtranking des Relative Strength Indikators ergibt sich somit als "Neutral".

Sentiment und Buzz: Über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich, dass Orange Minerals Nl hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung eine mittlere Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich somit für Orange Minerals Nl in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Orange Minerals Nl liegt bei 0,037 AUD und ist derzeit -7,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -7,5 Prozent liegt. Daher wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Schlecht" eingestuft.