Orange MineralsL Aktie: Aus und vorbei!

Die Orange Minerals Nl Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,04 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,021 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -47,5 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,03 AUD, was einem Abstand von -30 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Orange Minerals Nl liegt bei 100, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Beim RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt sich eine Einschätzung von "Neutral" mit einem Wert von 62,5. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Orange Minerals Nl wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurde in den letzten Tagen besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Orange Minerals Nl. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".