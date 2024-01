Orange Cyberdefense erweitert die Partnerschaft mit Qualys und stärkt das Managed Cybersecurity-Portfolio, um einen End-to-End Vulnerability Intelligence Service anzubieten

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

München (ots) -Qualys VMDR mit TruRisk ermöglicht den Managed Service-Kunden von Orange Cyberdefense, Risiken für ihr Geschäft zu reduzierenQualys, Inc. (NASDAQ: QLYS), ein Pionier und führender Anbieter von bahnbrechenden Cloud-basierten IT-, Sicherheits- und Compliance-Lösungen, gab heute die Erweiterung seiner Partnerschaft mit Orange Cyberdefense bekannt. Diese Erweiterung bedeutet, dass die branchenführenden Services von Qualys, wie Vulnerability Management, Detection and Response (VMDR) in den Managed Vulnerability Intelligence Service von Orange Cyberdefense aufgenommen werden.Die erweiterte Zusammenarbeit gibt Unternehmen die Möglichkeit, den Managed Service von Orange Cyberdefense zu nutzen, um Schwachstellenmanagement-Aktivitäten zu optimieren und Cyber-Risiken zu reduzieren, damit sich die Kunden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können."Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Qualys lag auf der Hand", sagt Jenny Antonsson, Head of Global Vulnerability Operations Center bei Orange Cyberdefense. "Für globale Organisationen ist es wichtiger denn je, ihre Bemühungen im Kampf gegen die immer komplexeren Bedrohungen zu priorisieren. Die Partnerschaft mit Qualys in Verbindung mit unseren eigenen Schwachstelleninformationen und unserer Expertise ermöglicht es Orange Cyberdefense, genau das für unsere Kunden zu erreichen."Mit der Partnerschaft wird Orange Cyberdefense nun Qualys-Lösungen, einschließlich VMDR, in seinen Managed Vulnerability Intelligence-Service integrieren. Die erweiterte Partnerschaft bietet den Kunden von Orange Cyberdefense eine verbesserte Entdeckung von Assets, Erkennung, Risikobewertung, Priorisierung mit TruRisk und - noch wichtiger - Risikominderung, um ihre Fähigkeit, auf Bedrohungen zu reagieren, effektiv zu verhindern und Schwachstellen zu priorisieren, erheblich zu verbessern."Es ist immer wieder spannend, mit einem der angesehensten Namen im Bereich Cybersicherheit zusammenzuarbeiten und den Kunden dabei zu helfen, ihre Cyberrisiken effektiver zu messen, zu kommunizieren und zu eliminieren", sagt Dino DiMarino, Chief Revenue Officer bei Qualys.Pressekontakt:Kafka KommunikationUrsula Kafka+49 89 747470-580info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Qualys, übermittelt durch news aktuell