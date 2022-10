Orange Bank setzt mit SAS und Neterium ein Echtzeit-Sanktionsscreening um

Weitere Suchergebnisse zu "SAS":

Cary, N.C. (ots/PRNewswire) -SAS und Neterium arbeiten zusammen, um die Screening-Funktionen der nächsten Generation von Neterium auf der erstklassigen Analyseplattform von SAS bereitzustellenDas Volumen, die Geschwindigkeit und die Komplexität der heutigen Sanktionsscreening-Landschaft erfordern eine besondere Wachsamkeit, die durch erstklassige Analysen und eine Datenorchestrierung, die eine kontinuierliche Überwachung und ein sofortiges Handeln ermöglichen, unterstützt wird. Um diese modernen Anforderungen zu erfüllen, hat sich die in Paris ansässige Orange Bank mit SAS und Neterium zusammengeschlossen, um in der Cloud ein Echtzeit-Sanktionsscreening zu ermöglichen.„Unsere neu eingesetzte AML-CTF-Plattform, die von SAS und Neterium betrieben wird, erweist sich bereits als bahnbrechend", sagte Veronique McCarroll, Deputy CEO der Orange Bank.Die Orange Bank hat sich schon immer dafür eingesetzt, sich als innovativen Vorreiter im Bankensenktor zu etablieren, und begann im Jahr 2021 damit, neue Sanktionsscreening-Tools ins Auge zu fassen. Die Umsetzung in Echtzeit würde das Compliance-Team in die Lage versetzen, die Schutzvorkehrungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3671502-1&h=3535747159&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3671502-1%26h%3D3582432143%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sas.com%252Fen_us%252Finsights%252Ffraud%252Fanti-money-laundering.html%26a%3Danti-money%2Blaundering&a=Bek%C3%A4mpfung+von+Geldw%C3%A4sche) (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF) der französischen Bank zu stärken. Außerdem wollte die Bank die verschiedenen Tools optimieren, die von ihren Analysten verwendet und verwaltet werden. Das Unternehmen verließ sich bei der Umsetzung seiner Vision auf SAS.Ein Sanktionsscreening der nächsten Generation erzielen„Als wir ergänzende Technologien in Erwägung zogen, die der Orange Bank helfen würden, die erforderliche Agilität und Reaktionsfähigkeit zu erreichen, hob sich Neterium von allen anderen Anbietern deutlich ab", sagte Stu Bradley, Senior Vice President of Fraud and Security Intelligence bei SAS. „SAS entschied sich, eine Partnerschaft mit Neterium für die Bereitstellung einer Echtzeit-Sanktionsscreening-Engine einzugehen. Der Grund für diese Entscheidung liegt vor allem bei der Effizienz, Effektivität und Skalierbarkeit der Lösungen von Neterium sowie bei der Erklärbarkeit seiner KI-gesteuerten Entscheidungsfindung."Über einen Zeitraum von neun Monaten haben SAS und Neterium zusammengearbeitet, um die cloudnative Echtzeit-Technologie „Watchlist Screening-as-a-Service" mit dem SAS® Visual Investigator (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3671502-1&h=2290974257&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3671502-1%26h%3D2480349974%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sas.com%252Fgms%252Fredirect.jsp%253Fdetail%253DGMS244187_335315%26a%3DSAS%25C2%25AE%2BVisual%2BInvestigator&a=SAS%C2%AE+Visual+Investigator) abzustimmen. Die dualen API-basierten Angebote von Neterium, Jetscan und Jetflow, können nahtlos auf der SAS-Plattform betrieben werden. Diese leistungsfähige Synthese ermöglicht der Orange Bank ein automatisiertes Entitäts- und Transaktionsscreening anhand wichtiger behördlicher und globaler Watchlists sowie Listen politisch exponierter Personen (PEP).„Die integrierte KI und die erweiterten Screening-Technologien verbessern die Erkennungsrelevanz und ermöglichen unseren Analysten die Überwachung einer ganzheitlichen Echtzeitansicht von AML-Risiken", sagte McCarroll. „Ich bin zuversichtlich, dass diese Implementierung die Effizienz und Effektivität unseres Teams nachhaltig steigern wird und dass wir ebenso mit den besten Technologiepartnern zusammenarbeiten, um unsere integrierte Compliance-Plattform kontinuierlich zu verbessern."„Indem Neterium sich ausschließlich auf die Entwicklung von unendlich skalierbaren Screening-Funktionen konzentriert, die über eine API bereitgestellt werden, hat Neterium die Nuancen und die Komplexität der vielleicht verwirrendsten Facette der Compliance bei Finanzkriminalität überwunden", sagte Florence Vicentini, Chief Commercial Officer und Head of Partnerships bei Neterium. „Die Tiefe und Breite der Compliance-Plattform für Finanzkriminalität von SAS ist auf dem Markt ähnlich einzigartig, was die Verbindung unserer Technologien und Fähigkeiten für die Orange Bank so hervorragend macht."„Die weltweit unbeständige geopolitische Landschaft ist mit Risiken behaftet, die eine Echtzeitansicht von Unternehmen und Transaktionen im Zusammenhang mit den ständig wachsenden Watchlists für Sanktionen erfordern", fügte Bradley von SAS hinzu. „Ein Echtzeit-Saktionsscreening ermöglicht der Orange Bank, ihre Compliance-Herausforderungen durch weniger Fehlalarme, eine verbesserte Leistungsfähigkeit und eine höhere Effizienz bei den Betriebsabläufen zu bewältigen."Die heutige Ankündigung erfolgte während der Sibos 2022 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3671502-1&h=3472220823&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3671502-1%26h%3D2473430068%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sas.com%252Fgms%252Fredirect.jsp%253Fdetail%253DGMS244187_335318%26a%3DSibos%2B2022&a=Sibos+2022), der führenden Veranstaltung der Welt für den Finanzdienstleistungssektor, die vom 10. bis 13. Informationen zu SAS SAS ist Marktführer im Bereich Analytik. Durch innovative Software und Services befähigt und inspiriert SAS Kunden weltweit, Daten in Wissen zu verwandeln. SAS verschafft seinen Kunden THE POWER TO KNOW®. 