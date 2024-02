Orange Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Orange weist derzeit ein KGV von 29 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Orange derzeit weder über- noch unterbewertet. Die Redaktion stuft die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" ein.

Investoren, die derzeit in Orange investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 7,54 % profitieren, was einen Mehrertrag von 7,54 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher als "Gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Orange von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Anlegerstimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Redaktion hat zudem 3 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, wodurch eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" weist Orange eine Rendite von 6,77 Prozent auf, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Orange mit 6,77 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.