Orange Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Orange diskutiert, mit überwiegend positiven Meinungen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Orange beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung geführt hat. Analytische Studien zeigen, dass vor allem positive Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Signal.

Wer derzeit in die Aktie von Orange investiert, kann eine Dividendenrendite von 7,54 % erzielen, was einen Mehrertrag von 7,54 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Orange-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,86 EUR. Der letzte Schlusskurs von 11,298 EUR weicht um +4,03 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,9 EUR) ist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von +3,65 Prozent ebenfalls "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Orange-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aussagen darüber trifft, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Orange-Aktie beträgt aktuell 7, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet, und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also wieder ein "Gut"-Rating für die Orange-Aktie.