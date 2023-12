Orange Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Aktie von Orange ist in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv. Insgesamt 11 Tage lang dominierten positive Diskussionen, während an nur zwei Tagen negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Orange-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen der Kommunikation deuten darauf hin, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Orange insgesamt eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Orange festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Orange-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,77 Prozent. Im Durchschnitt verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche eine Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Orange im Branchenvergleich eine Outperformance von +6,77 Prozent erzielt hat. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte insgesamt eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Orange 6,77 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Orange-Aktie insgesamt als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Orange-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76,6, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 68,63, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.